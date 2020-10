View this post on Instagram

🌿Доброе утро, друзья🙂☀️. 🌿Пришло время собирать урожай опунций))🌵. 🌿Цветение опунции каманчской наблюдали в конце апреля, а вот в октябре созрели и плоды. 🌿Плоды съедобные, но по вкусу не очень вкусные! Но форма, цвет, фактура плодов это, конечно…экзотика. 🌿Плоды содержат много полезных веществ, используются в медицине, косметологии. 🌿Родина опунций — Центральная Америка. 🌿Растение весьма неприхотливо, нетребовательно к почве, но требует много солнца☀️. Хорошего дня👍😁