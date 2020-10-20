Любителей экзотики приглашают в Волгоградский региональный ботанический сад, где созрели плоды опунции. Этот кактус является одним из самых распространенных в мире и насчитывает около 300 видов.

По данным пресс-службы Ботанического сада, опунция каманчская порадовала своим цветением сотрудников и гостей ботанического сада еще в апреле. И вот, спустя полгода созрели плоды темно-малинового цвета с иголками — глохидиями. Плоды с кислинкой, мякоть очень сочная с семенами внутри, которые используются для размножения этого вида кактуса.

Опунцию используются медицине, косметологии, а также в кулинарии, обязательно удаляя мелкие иголки – при попадании в кишечник они могут вызвать воспалительные процессы. Отметим, что именно опунции, несмотря на свое североамериканское происхождение, лучше других кактусов приспособлены к российскому климату. Во многом, это благодаря их уникальной черте — способности перед наступлением холодов самостоятельно обезвоживаться. В этом сморщенном состоянии их часто принимают за засохшие или погибшие растения, но это не так. С наступлением весеннего тепла опунции заново набирают тургор и уже в конце мая готовы к цветению. Добавим, что увидеть плоды кактусов можно на ботанических прогулках, которые проходят по вторникам и четвергам.