В регионе продолжается строительство дороги в обход Волгограда. Первый этап включает в себя возведение моста через Волго-Донской судоходный канал (ВДСК). Строительство ведется в соответствии с графиком.

По данным областной администрации, на данный момент возведены уже 13 опор будущего моста, еще пять находятся в разной степени готовности. Всего специалисты установят 27 опор, после чего начнется надвижка пролетов мостового перехода. Кроме того, с левой стороны Волго-Донского канала формируется насыпь основного хода дороги: для этого на объект завезен миллион кубометров грунта. Параллельно специалисты приступили к подготовительным работам по строительству путепровода на будущей транспортной развязке, которая соединит обход с федеральной трассой Р-22 «Каспий».

Напомним, строительство объездной магистрали вокруг Волгограда разделено на три этапа: сегодня реализуется первый. Обход Волгограда имеет стратегическое значение для всей страны — дорога, соединяющая сразу несколько федеральных автомагистралей, станет частью международного транспортного коридора «Север – Юг», упростит доступ к морским портам Каспийского бассейна. Губернатор Андрей Бочаров лично защитил необходимость строительства объездной на самом высоком уровне и заручился поддержкой федерального центра. Объект внесен Правительством РФ в схему территориального планирования.