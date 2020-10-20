Музей Машкова напоминает, что до окончания работы выставки известного художника Никаса Сафонова, которая проходит в Волгограде, в выставочном зале на ул. Чуйкова, 37, осталось меньше недели.

По данным пресс-службы музея, 25 октября — последний день работы масштабной и удивительно красивой экспозиции произведений Сафронова «Меняя реальность». На выставке, помимо его живописных работ в авторском стиле Dream Vision, представлены и мультимедийные проекции, подготовленные на основе произведений мастера. Синтез классических полотен и мультимедиа позволяет создать особое, многомерное пространство, главное в котором — необыкновенный мир мастера.

В связи с эпидситуацией, посещение выставки проходит по предварительной записи, по тел.: 8(8442)23-81-76

Выставка работает ежедневно, без выходных!