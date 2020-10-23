Овощи, зелень и пряности ещё один из способов укрепить свой иммунитет. А перед началом и в период сезонных заболеваний это особенно важно. Мы не будем сейчас говорить о пользе овощей и какие витамины содержаться в том или ином овоще, этой информации хватает в интернете. Мы вам поведаем супер простой и быстрый рецепт приготовления самого полезного и вкусного перекуса из свежей зелени и овощей. Подойдет и для замены салата из овощей.

Итак, нам понадобиться:

1 кг огурцов;

1 кг томатов;

8-10 зубчиков чеснока;

пучок петрушки;

пучок укропа;

2 крупных болгарских перца.

Все очень просто, овощи и зелень вымыть. Томаты режем дольками и складываем в пакет, к ним мелко режем и добавляем петрушку и 4-5 зубчиков нарезанного чеснока. Сюда же режем и болгарский перец дольками. Посыпаем солью по вкусу, у нас было примерно пол чайной ложки, также добавляем растительного масла примерно пол столовой ложки. Завязываем пакет и перемешиваем. Убираем в холодильник и ждем всего два часа.

Теперь переходим к огурцам. Режем их также дольками, ну или же на свой вкус. Складываем в пакет, туда же режем укроп и оставшийся чеснок. Солим, завязываем пакет, перемешиваем и убираем в холодильник, также на пару часов.

Кстати, чеснока можно положить и больше. Также можно по вкусу добавить и горький перец. Перекус получается очень полезный, вкусный и главное быстрый