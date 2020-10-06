Новую зону отдыха планируют благоустроить возле Волгоградского аграрного университета. Сейчас ищут подрядчика для проведения работ по обновлению сквера возле университета, а также пешеходной зоны улицы Казахской Советского района. Накануне соответствующие аукционы размещены мэрией на сайте госзакупок.

По данным РИАЦ со ссылкой на городскую администрацию, подрядчику победившему в конкурсе необходимо будет вымостить тротуарной плиткой пешеходные зоны суммарной площадью порядка 3,5 тыс. метров, отреставрировать лестницы, ведущие к основному зданию университета, высадить многолетние цветы, сформировать живую изгородь из 2555 кустов бирючины, постелить рулонный газон и оборудовать систему полива.

Помимо этого проектом предусмотрено обустройство уличного освещения и системы круглосуточного видеонаблюдения: специалисты установят 45 светодиодных светильников и смонтируют 15 камер.

Масштабные работы запланированы и на улице Казахской. Здесь подрядчик также обновит тротуар по нечётной стороне от ул. Новосибирской до Университетского проспекта, установит парковую мебель и малые архитектурные формы, выполнит комплексное озеленение и смонтирует уличные светильники.

Это пространство станет продолжением благоустройства возле больницы № 7, поэтому всё будет выполнено в едином стиле.