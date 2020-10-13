Волгоградцам предлагают принять участие в акции «Тотальный диктант», писать который можно будет как в онлайн, так и офлайн форматах. Акция, которую координирует Волгоградская областная библиотека имени Максима Горького, будет проходить 17 октября. Желающие проверить свою грамотность смогут выбрать оптимальный для себя формат участия.

По информации регионального комитета культуры, в традиционном очном формате диктант состоится только на одной площадке: «Точке кипения – Волгоград» (пр. Ленина, 28а). Проверить свою грамотность здесь смогут 50 первых зарегистрировавшихся. Мероприятия организуют с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. Участники, написавшие диктант на «пятерку», получат традиционный Сертификат отличника.

Также написать диктант можно в онлайн-формате в специальной форме, которая будет доступна 17 октября с 15:00 на сайте. Результаты станут доступны после проверки работы в личном кабинете.

Кроме того предусмотрен формат #пишемдома. Для этого необходимо подключиться к трансляции на сайте 17 октября в 15:00 и написать текст от руки на фирменном бланке «Тотального диктанта», который можно предварительно скачать и распечатать или получить заранее в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени Максима Горького по адресу ул. Мира, 15. Сюда же нужно будет сдать свои работы с 18 по 21 октября, результат после проверки будет опубликован в личном кабинете.

Напомним, традиционная акция «Тотальный диктант» пользуется большой популярностью у жителей Волгоградской области и всей страны. Регион участвует в ней уже шесть лет. Ежегодно количество участников растет: если в 2014-м свою грамотность проверил 221 человек, то в 2019 году – почти шестьсот.