Молодежь региона приглашают принять участие в первом студенческом туристическом конгрессе. Главной целью мероприятия, отмечают организаторы, является формирование у современной молодежи системы знаний, умений и навыков в сфере туризма.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, во время мероприятия пройдут обсуждения стратегии развития туризма в России до 2035 года, поднимут вопросы создания и проектирования турпродуктов, цифровизации туризма, трансформации рынка гостиничных услуг, профессионального развития и другие специализированные вопросы. В работе конгресса примут участие студенты со всех регионов России, обучающиеся по направлениям туризма и экологии в ВУЗах и средних специальных учебных заведениях. В качестве спикеров проекта выступят лидеры туриндустрии, представители Минприроды России, Минэкономразвития России, Ростуризма, Росмолодежи, Русского географического общества, профессиональных объединений, ведущих высших и средних специальных заведений России, а также студенты, магистранты и аспиранты.

Кроме этого, в ходе Конгресса будет дан старт конкурсу предложений студентов в Национальный проект развития туризма. Организаторы мероприятия: Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство по туризму, Общенациональный союз индустрии гостеприимства и Финансовый университет при Правительстве РФ. С программой Конгресса можно ознакомиться на сайте https://turcongress.online