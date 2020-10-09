Работы по строительству переливной плотины в Волго-Ахтубинской пойме вышли на завершающую стадию. На финальной стадии подрядной организации предстоит укрепить откосы камнем и железобетоном и благоустроить прилегающую территорию.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, строительство объекта ведется в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги», входящего в нацпроект «Экология». В комплексе с проводимыми работами по расчистке озер и ериков Волго-Ахтубинской поймы возведение данного сооружения поможет обеспечить достаточный уровень воды в водных объектах после прохождения весеннего половодья, а также пополнить подземные водоносные горизонты.

На сегодняшний день завершены работы по установке конструкции плотины из трубошпунта, железобетонных перекрытий и трех гидрозатворов, которые позволят регулировать уровень воды в ерике. Длина переливной плотины составляет 83 метра, высота — 6,5 метра. Сооружение даст возможность аккумулировать водные ресурсы на участке ерика Каширин, питающем целую сеть водотоков Каширинского водного тракта. Среди этих водных объектов – ерики Осинки, Гнилой, Шумроватый, Песчаный, Шуляшка, озера Невидимки, Песчаное и многие другие.