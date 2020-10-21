Для проверки знаний до конца этой недели старшеклассники региона напишут диагностические работы по пяти предметам. В течение трех дней, с 21 по 23 октября 2020 года, 10 тысяч школьников Волгоградской области будут писать региональные диагностические работы по русскому языку, математике, биологии, географии и обществознанию.

Как сообщает РИАЦ, региональные диагностические работы – это оценочная процедура, позволяющая определить уровень и качество знаний выпускников 9-х классов 2019-2020 учебного года, которые в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией не сдавали основной государственный экзамен (ОГЭ).

Чтобы проверить знания десятиклассников, применят контрольные измерительные материалы основного государственного экзамена (ОГЭ). По русскому языку этот тест сдадут сегодня, 21 октября, по математике – 22 октября, по биологии, географии, обществознанию – 23 октября. Все результаты будут обработаны в региональной информационной системе проведения государственной итоговой аттестации, их десятиклассники узнают до 13 ноября.