В конце октября в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится экскурсионная программа «Хэллоуин в «Старой Сарепте».

Как сообщают в пресс-службе музея-заповедника, в рамках программы гости смогут впервые увидеть музейную коллекцию фотографий с аномальными явлениями, которые были запечатлены в разное время на территории музейного комплекса. Кроме того, гостей ожидает погружение в таинственные подземелья XVIII века при свечах, мистические легенды и истории, а также уникальная выставка, посвященная спиритизму от Государственного музея истории религии. Сюрпризом для всех послужит страшно красивая фотозона!

У каждого будет шанс почувствовать себя персонажем Хэллоуина, а именно, прийти на экскурсию в своём костюме, сфотографироваться и стать участником фотоконкурса в социальных сетях. Лучший образ будет награжден подарком от музея.

Экскурсионная программа состоится 31 октября в 14:00. Посещение программы только по предварительной записи!

Телефоны для записи: 67-33-02, 8-927-511-67-49.

Возраст: 12+.