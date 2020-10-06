В музее-заповеднике «Старая Сарепта» уже на этой неделе начнет свою работу выставка восковых фигур из Санкт-Петербурга. Волгоградцы смогут увидеть царей, политиков, актеров и героев детских произведений.

По данным пресс-службы музея-заповедника, в экспозиции будут представлены восковые фигуры знаменитых людей разных времен — исторических и политических деятелей, звезд мировой эстрады, а также любимые персонажи мультфильмов. Здесь посетители могут увидеть царицу Клеопатру, помериться силами с Николаем Валуевым, побывать в компании Шрека и его друзей, поздороваться с героями мультфильмов «Ну погоди!» и «Аватар», а также сфотографироваться с Челентано, Филиппом Киркоровым, Михаилов Галустяном или Анной Семенович. Все фигуры очень реалистичны и интересны, что до мурашек поражает воображение.

10 октября в 14:00 состоится первая экскурсионная программа, в которую входит обзорная экскурсия по музею и посещение выставки восковых фигур. Гостям подробно расскажут о каждом представленном экспонате и дадут возможность прикоснуться к великим и знаменитым персонажам. Справки по телефону 67-33-02.