В музее-заповеднике «Старая Сарепта» работает художественная выставка, где представлены работы местного таланта.

Как сообщают в пресс-службе музея-заповедника, выставка экспонируется в немецкой библиотеке музея-заповедника «Старая Сарепта». Тут можно увидеть работы художника Вениамина Саблина. Экспозицию составляют рисунки, которые до настоящего момента они хранились в фондах музея. Сегодня для гостей представлены 23 работы в технике рисования карандашом — портреты, пейзажи и зарисовки.

Коллекции фондов музея регулярно радуют посетителей новыми выставками и интереснейшими экспонатами, удивляя даже постоянных гостей.

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