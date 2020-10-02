На территории водоочистных сооружений Тракторозаводского района прошли тактико-специальные учения по ликвидации последствий аварии на химически-опасном объекте. МУ «Служба спасения Волгограда» совместно с подразделениями противопожарной службы ГУ МЧС России отработали практические действия по ликвидации крупномасштабной чрезвычайной ситуации на критически важном объекте.

Согласно легенде, на очистных сооружениях произошла разгерметизация емкостей с хлором и разрушение технологического оборудования, в результате инцидента пострадал один из рабочих. Инцидент мог привести к образованию очагов химического заражения, гибели людей и другим негативным последствиям.

Прибывшие службы спасения отработали тактику ликвидации утечки хлора с наложением магнитного пластыря на цистерну, вывели из зоны поражения персонал и оказали первую медицинскую помощь пострадавшему. Для ограничения распространения и нейтрализации хлорвоздушного облака противопожарная служба с помощью специальной техники поставила водяную завесу. За счет интенсивного перемешивания хлора с водой и воздухом его концентрация снижается.

С начала учений сотрудники госавтоинспекции ограничили проезд транспорта и проход горожан в зону возможного заражения. Сотрудники полиции оцепили участок возможного химического заражения и беспрепятственную эвакуацию населения. Всего в мероприятии было задействовано порядка 30 человек и 5 единиц спецтехники.

Водоочистные сооружений не в первый раз принимают на своей территории управление МЧС: всероссийские штабные тренировки уже проходили в 2017 и 2019 годах, а локальные тренировки проводятся ежеквартально, что позволяет коллективу всегда быть готовым к любой нештатной ситуации.