Электронный сервис Фонда социального страхования «Социальный навигатор» поможет гражданам получить социальные выплаты, а также расскажет о всех государственных услугах которые оказывает ФСС. Об этом и многом другом рассказали сотрудники Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования в рамках круглого стола организованного Фондом совместно с изданием «Аргументы и факты — Нижнее Поволжье».

Открывая мероприятие , Управляющий Волгоградским региональным отделением ФСС России Павел Гладких обозначил основные направления работы Фонда.

В их числе: выполнение государственных обязательств в выдаче родовых сертификатов и обеспечению инвалидов средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение. Также Фонд осуществляет социальное страхование и выплаты при болезни работника или на случай временной нетрудоспособности в результате несчастных случаев на производстве или получения профзаболеваний.

По словам Павла Гладких, сегодня почти 80% операций Фонда производится в электронной форме. При этом сами сервисы постоянно совершенствуются, а также внедряются новые виды электронных услуг.

Одним из значимых для ФСС сегодня является проект «Прямые выплаты». По нему все начисленные пособия перечисляются Фондом не как раньше – работодателю, а сразу на счет застрахованного гражданина. При этом получить средства можно на карту платежной системы «МИР».

Проект реализуется в Волгоградской области с 1 июля 2020 года и уже вызвал интерес, как со стороны работодателей, так и граждан. На круглом столе было отмечено, что наш регион стал одним из пилотных в России, где начали осуществлять прямые выплаты.

«Одним из преимуществ такого способа осуществления выплат является то, что работодатель не изымает из оборота собственные средства и тем самым не замораживает их до срока возмещения Фондом» — рассказала начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Волгоградского регионального отделения ФСС Наталья Куклина.

Еще одним направлением работы Фонда социального страхования РФ является развитие цифровых сервисов. Сейчас, на сайте Фонда, через «Личный кабинет» можно оформить, электронный листок нетрудоспособности, узнать о начисленных страховых выплатах, получить информацию о средствах технической реабилитации для людей с инвалидностью. Так же через личный кабинет можно отправить любой запрос в Фонд, касающийся оказания услуг.

Среди востребованных страхователями сервисов, сотрудники Фонда отмечают услугу «Электронный листок нетрудоспособности».

«По сравнению с бумажным носителем такой «больничный» нельзя подделать, его нельзя потерять и нет необходимости лично отвозить в отдел кадров, достаточно любым удаленным способом сообщить его номер работодателю» — рассказала начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Волгоградского регионального отделения ФСС Елена Демедюк.

Подводя итоги круглого стола, Управляющий Волгоградским региональным отделением ФСС России Павел Гладких выразил общее мнение всех участников мероприятия о необходимости широкого информирования граждан и работодателей о развитии цифровых сервисов Фонда и прав работников на получение выплат по государственным программам социального страхования.