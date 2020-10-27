Никогда не задумывались, сколько в вас мобильного интернета? И вправду, можно ли представить, сколько «весит» интернет? Не в мегабайтах или гигабайтах, а физически? Учёные предлагают разные способы представить, сколько «весит» интернет. В одном из таких исследований они предложили измерять физический вес данных в DVD-дисках. Объём всех данных, накопленных человечеством в интернете, уже превышает 33 зеттабайтов — для понимания, это число с 21 нулём. Чтобы хранить всё это на современных Blu Ray-дисках, потребовалось бы 660 миллиардов двухслойных болванок. Если сложить их в стопку, её длина была бы равна 7,9 миллионам километров — это как 26 раз слетать на Луну и обратно.

А с чем можно было бы сравнить ваш личный трафик? В 2020 году россияне стали больше времени проводить в телефоне — в среднем до 3 часов в день, потребляя при этом до 40 Гб трафика ежемесячно. Сколько же мобильного интернета лично в вас? Пройдите тест, и узнайте эквивалент всего вашего мобильного трафика.

Начнём с самого утра. Вы проснулись и потянулись к телефону, что первое открываете?

— [1 балл] Выключаю будильник и ложусь досматривать сны

— [2 балла] Утром не до телефона. Максимум открою список задач на сегодня, и сразу бегу по делам.

— [3 балла] Захожу в соцсети, посмотреть, что нового. Или читаю новости.

— [4 балла] Открываю YouTube (18+), завтракаю под парочку роликов.

— [5 баллов] Как проснусь, сразу делаю ролик для TikTok (12+), сторис в Instagram (12+) или пишу пост, попутно оставляю свои лайки, дизлайки и комменты.

Итак, вы вышли из дома, впереди новый день. Что будете делать в дороге?

— [1 балл] Почитаю книгу или порешаю сканворды.

— [2 балла] Загружу плейлист под настроение и буду слушать музыку.

— [3 балла] Буду скроллить* соцсети или почитаю новости.

— [4 балла] Чаще всего путь неблизкий, так что смотрю YouTube (18+) или сериалы через стриминговые сервисы.

— [5 баллов] По дороге придумаю интересный пост или сторис, и выложу у себя в соцсетях трэвел-репорт**.

По пути вы видите уличных котиков, которые ну просто уморительно играют друг с другом. Ваши действия?

— [1 балл] Ничего, пускай себе играют, у меня другие дела.

— [2 балла] Немедленно сделаю видео и покажу всем друзьям при встрече, или закину в чат.

— [3 балла] Опубликую что-нибудь про них у себя в соцсетях.

— [4 балла] Наберу своего друга-«кошатника» по видеозвонку и покажу ему котиков, чтобы поднять ему настроение.

— [5 баллов] Смонтирую с помощью телефона ролик, с прикольными масками и опубликую у себя в TikTok (12+) или Instagram (12+).

Так-так, уже полдень, явно настало время разобраться с важными делами, какой способ связи выберете?

— [1 балл] Только личная встреча.

— [2 балла] Мне достаточно переписки.

— [3 балла] Позвоню по мессенджеру.

— [4 балла] Отправлю войс***, так быстрее.

— [5 баллов] Skype (12+), Zoom (6+) или другая видеоконференция.

Признайтесь, какой из этих мемов вы постоянно встречаете в общении, и даже сами используете?

— [0 баллов] «Мемов»?

— [2 балла] Вероятность, что я использую мемы в общении КРАЙНЕ МАЛА.

— [3 балла] Точно сказать не могу, лучше спросить у сына маминой подруги.

— [4 балла] «Штош» и всё вот это вот

— [5 баллов] Разные, я их даже делаю иногда.

Где вас искать?

— [1 балл] В Одноклассниках (12+)

— [2 балла] В Facebook (12+)

— [3 балла] Во Вконтакте (12+)

— [4 балла] В Instagram (12+)

— [5 баллов] В TikTok (12+)

— [0 баллов] Нигде, не веду соцсетей



К вечеру, когда почти все важные дела закончены, вы возвращаетесь домой. О чём думаете?

— [1 балл] Упасть на кровать и поспать.

— [2 балла] Заказать вкусную еду.

— [3 балла] Включить музыку и ни о чём не думать

— [4 балла] Не забыть позвонить родственникам, они уже научились использовать видеочаты.

— [5 баллов] Посмотреть сериал или фильм.

Давайте начистоту: в каком из приложений провели большую часть дня?

— [1 балл] Ни в каком, разве что звонки или переписки.

— [2 балла] В соцсетях.

— [3 балла] Точно сказать не могу, но в топ-3 точно будет YouTube (18+).

— [4 балла] Пожалуй, в видеоконференциях.

— [5 баллов] Всех не перечислить.

Последний вопрос. Вот день и подошёл к концу, пора ложиться спать. Что будете делать в телефоне перед сном?

— [1 балл] Включу будильник и лягу на бок.

— [2 балла] Спишусь с близкими, пожелаю им спокойной ночи.

— [3 балла] Поскроллю* соцсети, пока не начну «отключаться».

— [4 балла] Ещё один ролик и на боковую, честно.

— [5 баллов] ТОЧНО, СПАТЬ, УЖЕ 2 ЧАСА НОЧИ АААА ОПЯТЬ ЭТОТ ТЕЛЕФОН!!!

Уровень 1 [менее 11 баллов] —

Вы — человек традиционных развлечений. Книга вместо игрушек, разговор вместо чатов. Возможно, вы даже не замечаете, что у вас есть мобильный интернет. Тем не менее, в среднем ваш ежедневный трафик можно было бы уместить в 170 старых-добрых дискет. За год у вас накопилась бы куча из 62 000 таких дискет — если поставить их в стопку, она была бы высотой 180 метров!

Это примерно 80 Гб данных в год, за которые вы рискуете переплатить если у вас невыгодная тарификация интернета. Проще разделить трафик с родными или друзьями, оставив себе самое необходимое: звонки на любимые номера и безлимитные мессенджеры. Билайн подготовил всё это в тарифной линейке «Близкие люди» ****. Вместе следить за трафиком и затратами на связь — это удобно и выгодно! А ещё удобно для знакомства со Всемирной сетью: в зависимости от Вашего выбора тарифная линейка «Близкие люди» представляет различные выгодные условия, например, безлимитные мессенджеры.

Уровень 2 [12-19 баллов]



Вы человек простой: чаты в мессенджерах, новости в приложениях, впечатления — в реальной жизни. Используете только популярные приложения и рационально расходуете мегабайты мобильного интернета. В среднем ваш ежедневный трафик можно было бы сохранить на 3 картах Микро-СД объёмом 128 мб, которые можно встретить в фотоаппаратах. К концу года весь ваш мобильный интернет уместился бы примерно в 1 000 таких флешек — на них могло можно было бы сохранить 16 500 фотографий в высоком качестве.

Как видите, вашего годового трафика хватит, чтобы хранить и делиться с близкими бесценными мгновениями жизни. Почему бы не объединиться в едином тарифе, чтобы разделить между собой доступный и качественный интернет? Коллективные тарифы удобны, экономят средства и дают много преимуществ: например, в тарифной линейке «Близкие люди»**** от Билайн можно подключить безлимитные соцсети и мессенджеры, звонки на любимые номера, и не только. Подключайтесь и получайте от интернета только то, что вам нужно!

Уровень 3 [20-29 баллов]

«Телефон не только для бесед» — это про вас. Вы активно используете функционал смартфона: любите и в соцсетях посидеть и пару-тройку роликов во время перекуса посмотреть. Ваш обычный ежедневный трафик можно было бы уместить в одном CD-диске, на который поместился бы целый музыкальный альбом. К концу года через ваш телефон пройдёт эквивалент 1 500 часов музыки — это 2 месяца танцев нон-стоп!

Ваши требования к интернету просты: его должно быть много, и желательно не тянуть кошелёк. Билайн придумал тариф «Близкие люди»****: вы объединяете родных или друзей в один тариф и получаете интернет с приятными дополнениями, которые можете настроить под свой стиль «пожирания интернета». Безлимитный интернет и много других интересных опций — подберите свой тариф.

Уровень 4 [30-39 баллов]



Вы — любитель зависнуть в смартфоне и используете мобильный интернет активнее большинства пользователей. Ваш средний трафик позволяет каждый день смотреть один эпизод сериала. 365 серий в год — это в среднем 45 мини-сериалов, или всё равно, что 12 раз пересмотреть всё «Чёрное зеркало» (18+).

С такими аппетитами вам может подойти новый продукт Билайн «Связь Z»*****. Пакеты интернета, минут и SMS впервые в Билайн стали по-настоящему несгораемыми – их не нужно переносить, они действуют бессрочно до того момента, пока не закончатся.

В этом году сеть 4G стала еще больше, а скорости мобильного интернета Билайн — выше.

Уровень 5 [40-45 баллов]

Вы — Пожиратель Трафика! Вы практически срослись со своим телефоном и используете его на полную катушку. Обычно вы закачиваете около 1,4 Гб данных. За год через ваш смартфон пройдёт эквивалент 4000 часов аудио в высоком качестве или 720 часов видео в стандартном разрешении — на секундочку, это целый месяц просмотра фильмов нон-стоп!

Интернет — это ваша стихия, поэтому его должно быть много. Обратите внимание на новый продукт Билайн «Связь Z»***** . Для тех, кто хочет зависать в любимых сервисах, в «Связь Z» предусмотрены безлимитные опции, которые можно подключать по необходимости. Можно выбрать одну из платных опций, чтобы пользоваться любимыми сервисами, не расходуя основной пакет трафика:

Безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам

Безлимитный доступ к YouTube (18+);

Безлимитный интернет, которым можно делиться с другими устройствами;

Благодаря строительству новых базовых станций 4G-интернета стало еще больше, а скорости мобильного интернета — ещё выше.

*Скроллить — листать

**Войс — голосовое сообщение

***Трэвел-репорт — отчёт о путешествии.

**** Тарифная линейка «Близкие люди» доступна на территории РФ, кроме Республики Крым, г. Севастополь, при технической возможности подключения.

Услуга «Любимый номер» действует для абонентов — физ. лиц тарифной линейки «Близкие Люди», на территории РФ, кроме респ. Крым, г. Севастополь. Стоимость услуги «Любимый номер» — 0 руб. в месяц. При выборе в качестве любимого номера в сети другого мобильного оператора число минут в месяц по цене 0 руб. за минуту может быть ограничено. Подробнее об условиях подключения услуги и ограничениях — на beeline.ru..

Без расходования пакета интернета опции предоставляют доступ к ряду мессенджеров, соц. сетей (на отправку текстовых сообщений и просмотр новостной ленты) через офиц. Приложения; при переходе по внешним ссылкам расходуется основной пакет интернета. Опции не действуют при нахождении в Чукотском АО, Республике Крым и г. Севастополе.

*****«Связь Z» — «Связь Зет».

«Связь Z» — тарифный план предоплатной системы расчетов. Пакеты интернета, минут и СМС приобретаются клиентом по отдельности и не имеют срока действия в течение срока пользования тарифом. Абонентская плата на тарифе не предусмотрена. Недоступен для подключения в Чукотском АО, Республики Крым и г. Севастополь. Бесплатный безлимитный TikTok предоставляется на 3 месяца при подключении/переходе на тариф «Связь Z» до 31.12.2020, включенный пакет интернета не расходуется. Организатор акции: ПАО «ВымпелКом». Условия и цены в вашем регионе, доступные услуги, правила акции и прочее — на beeline.ru.