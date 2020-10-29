Школьников средних и старших классов приглашают к участию в X всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика». Это самый масштабный детский литературный образовательный проект в России, в котором ежегодно принимают участие более 2,5 миллионов человек из 85 регионов России.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в рамках конкурса участникам – учащимся 5-11 классов – предлагается продекламировать на русском языке отрывки из выбранных прозаических произведений любых российских и зарубежных авторов XVIII-XXI вв. Регистрация участников на сайте www.youngreaders.ru

Конкурс проводится в несколько туров. С 23 по 29 ноября 2020 года в библиотеках Волгограда и Волгоградской области пройдет подготовительный этап конкурса – неделя «Живой классики». Библиотекари представят школьникам проект «Живая классика», расскажут о правилах участия и порекомендуют книги, которые могут быть выбраны для выступления. По итогам подготовительного этапа будет составлен список произведений, рекомендуемых в Волгоградской области для выбора на конкурс «Живая классика».

Три участника, победившие в региональном туре награждаются путевкой в МДЦ «Артек». Десять участников-победителей всероссийского финала конкурса награждаются подарками от спонсоров и возможностью выступить на Красной площади в Москве. Победителями всероссийского конкурса считаются три участника, набравших наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», подарками от спонсоров и путевками в детские летние лагеря «Живая классика».

Отметим, региональным координатором проведения недели «Живой классики» выступает Волгоградская областная детская библиотека.