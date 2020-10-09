В оперативном штабе региона отмечают, что пока в регионе не планируется вводить всеобщий режим самоизоляции и дистанционное обучение. Об этом было заявлено на брифинге в РИАЦ, где выступила заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко, а также главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева.

Замруководителя аппарата губернатора отметила, что день ото дня информация о распространении новой коронавирусной инфекции становится все более тревожной, и опять, как весной, напоминает сводки с фронта. Вчера в России был побит рекорд заболеваемости с начала пандемии.

— В администрацию Волгоградской области ежедневно поступают вопросы о возможном закрытии общеобразовательных учреждений и введении режима самоизоляции. Мы, пока, отвечаем твердое «нет». Губернатор Андрей Бочаров уверен, что принятые меры и сознательность граждан в их исполнении позволит обойтись без жестких мер, — сообщила Наталья Лисименко.

Нынешний рост заболеваемости среди детей и подростков не станет причиной перехода на дистанционное обучение, об этом заявила главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева.

— Немного отмечен рост заболеваемости среди детей, но они на эпидситуацию не влияют, — отметила она. — В сентябре всегда наблюдается небольшой рост, когда дети собираются в коллективы. Доля заболеваемости детей сейчас составляет около 9 %.

Она отметила, что по ковиду в школах останавливается образовательный процесс в отдельных классах, дети уходят на карантин, на дистанционное обучение. Но, по ее словам, медиков сейчас не сильно волнует это возрастная категория, так как они не являются группой риска.