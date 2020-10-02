Пассажиры старше 60 лет могут приобрести билеты в вагоны купе со скидкой в 40%. Такое предложение предлагает холдинг «РЖД» в рамках празднования Международного дня пожилого человека, который отмечается 1 октября.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», с 23 сентября по 31 октября включительно пассажиры старше 60 лет смогут оформить проездные документы в купе нефирменных поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») со скидкой 40%.

Билеты по привлекательным ценам можно приобрести на поезда отправлением с 1 октября по 24 декабря 2020 года. Скидка будет применяться к стоимости билета без учета услуг и платы за постельное белье.

Оформить проездные документы пожилые люди смогут в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам». В случае приобретения документа на сайте скидка будет автоматически применяться после ввода паспортных данных и даты рождения.

Подробную информацию о предложении пассажиры также могут получить в кассах дальнего следования и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Период проведения акции может быть ограничен.