Обязательное ношение масок в общественных местах вводится на всей территории Российской Федерации. Соответствующие постановление подписано Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. Из постановления от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» следует: лица, находящиеся на территории Российской Федерации, обязаны носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

Как сообщает РОСПОТРЕБНАДЗОР, под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Кроме того, постановлением рекомендовано высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации) принять дополнительные меры, направленные на стабилизацию обстановки, связанной с распространением случаев заболевания снижение рисков распространения COVID-19.

Постановление зарегистрировано Минюстом России 26.10.2020 (регистрационный № 60563) и вступает в силу 28.10.2020.