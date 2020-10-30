Для первичной диагностики пациентов 65+ регионом было закуплено более десяти тысяч экспресс-тестов за счет регионального бюджета. Экспресс-тесты уже распределены по организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, во всех городских округах и муниципальных районах субъекта.

По информации облздрава, закупленные тесты являются зарегистрированными в России тест-системы южнокорейского производства, занесенные в Государственный реестр медицинских изделий. Проводить обследование будут как врачебно-сестринские бригады на дому, так и специалисты инфекционных кабинетов медучреждений в ходе приема. Метод экспресс-антиген подразумевает взятие мазка из носоглотки: результат становится известен уже через восемь минут, при этом точность высокая.

После подтверждения диагноза и выписки рецепта пациенту выдаются бесплатные препараты — такая работа проводится с 27 октября. Данные о положительном результате теста также передаются в региональное Управление Роспотребнадзора.