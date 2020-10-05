В Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова подходит к завершению работа выставки «Город: здесь и сейчас», которая является частью проекта — победителя конкурса «Музей 4.0» программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. В завершении работы выставки было решено провести праздник прощания.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в экспозиции представлены более 170 работ в разных техниках и жанрах от 68 волгоградских авторов. У волгоградцев и гостей города еще есть возможность увидеть эту грандиозную экспозицию, а также принять участие в авторских экскурсиях, встретиться с художниками, представившими на выставке свои работы. Принять участие в пленэрах и мастер — классах от ведущих мастеров Волгограда. Программа мероприятий доступна в социальных сетях и на официальном сайте музея изобразительных искусств. Завершится работа выставки «Город: здесь и сейчас» 18 октября большим праздником прощания с экспозицией. Посетителей ожидают живая музыка, экскурсии, детский мастер-класс от художников-педагогов музея Машкова, квест по экспозиции музея и презентация буклета выставки с подведением итогов зрительского голосования и экспертного жюри.

Напомним, Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова начал реализацию проекта «Первая улица Мира» ставшего победителем конкурса «Музей 4.0»; программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина 7 ноября 2018 года. Главная цель проекта – превратить уникальную улицу Мира в новый туристический бренд Волгограда. Ранее, музей Машкова — одна из самых динамично развивающихся культурных площадок волгоградского региона, уже дважды становился победителем грантовых конкурсов фонда.