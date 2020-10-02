В регионе стартует ежегодная природоохранная акция «Сохраним лес». В рамках акции состоятся мероприятия, такие как высадка сосен, сбор семян лесных растений, субботники, уроки природолюбия, конференции, конкурсы, викторины и другие.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, акция стартует с проведения конкурса агитационного рисунка по теме сохранения лесов от пожаров. К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений. По итогам конкурса в каждом районе будут определены победители, а их рисунки используют для изготовления противопожарных аншлагов, которые установят на въездах в лес.

Основные мероприятия по высадке деревьев планируется провести в октябре и ноябре. Они состоятся во всех муниципальных образованиях с участием лесничеств и местных жителей. Одна из самых масштабных акций запланирована в поселке Каменный Буерак Дзержинского района Волгограда: на площади 1,3 гектара планируется высадить более пяти тысяч сеянцев сосны крымской и сосны обыкновенной. Кроме того, в рамках акции будет проведен сбор семян лесных растений, организованы субботники по расчистке лесных территорий от мусора.

Добавим, что в прошлом году в акции приняли участие более 150 тысяч человек. Напомним, благодаря участию в проекте «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» Волгоградская область наращивает темпы лесовосстановления: в 2020 году будет высажено более 5 миллионов деревьев. С целью максимального использования собственного посадочного материала проводится реконструкция поливных систем питомников и заготовка семян, особое внимание уделяется закладке новых дубрав. Для сохранения зеленых зон лесничествами закуплена специализированная техника и оборудование, в том числе тракторы, автоцистерны, мульчеры.