Принять участие в конкурсе «Селфи с пользой», который стартовал в природном парке «Щербаковский», могут и взрослые и дети. Главное условие – фото должно отражать природоохранную тематику конкурса.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, конкурсантам предлагают на выбор несколько номинаций: — «Птицы и я»: селфи на фоне птиц – на снимке могут быть отражены необычные места скопления, гнездования, способы добывания корма, «общение» птиц и людей. — «Кормлю птиц»: селфи, отражающие процесс кормления птиц. — «Дом для птиц»: селфи около птичьих домиков. — «Польза для всех»: селфи, сделанное во время проведения природоохранных мероприятий — очистки берегов, уборки несанкционированных свалок, посадки деревьев.

Работы принимаются в электронном виде с указанием имени и возраста автора, названия номинации и самой фотографии, а также места проживания на адрес парка: [email protected] до 11 декабря. Конкурсные работы будут выставлены в социальных сетях для онлайн-голосования на страницах природного парка. Подведение итогов состоится 18 декабря.