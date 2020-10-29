Для жителей Волгограда и Волжского заработал колл-центр по приему, обработке и передаче вызовов пациентов, нуждающихся в первичной медико-санитарной помощи. Это решение призвано усилить работу амбулаторного звена и одновременно разгрузить регистратуры поликлиник, которые сегодня работают в режиме повышенных нагрузок.

По информации обздрава, работа колл-центра организована в две смены. Звонки принимаются ежедневно: в будние дни с 8:00 до 18:00, в выходные дни с 8:00 до 14:00. В режиме реального времени вся информация будет передана в лечебные учреждения.

Обращаться в колл-центр можно при широком круге вопросов: если поднялась температура тела, нужно вызвать врача на дом, выписать рецепт, сдать анализы или получить результаты анализов. Волонтеры примут и направят в поликлинику все необходимые данные, после чего с обратившимся свяжутся работники поликлиники.

Телефоны «горячих линий» колл-центра:

Тракторозаводский район Волгограда (8442) 32-62-31

Краснооктябрьский район Волгограда (8442) 32-62-33

Дзержинский район Волгограда (8442) 32-62-34

Центральный район Волгограда (8442) 32-62-35

Ворошиловский район Волгограда (8442) 32-62-36

Советский район Волгограда (8442) 32-62-37

Кировский район Волгограда (8442) 32-62-38

Красноармейский район Волгограда (8442) 32-62-39

Городской округ-город Волжский (8443) 32-62-30

Напомним, с учетом осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации в Волгоградской области принимаются дополнительные меры по всем направлениям. Оперативный штаб под руководством губернатора Андрея Бочарова работает в круглосуточном режиме. Уже реализован ряд решений по усилению амбулаторного звена. Прием и обслуживание неотложных вызовов в поликлиниках продлен до полуночи: врачи и медсестры работают в три смены. Реализуется новый проект «Дистанционный помощник»: студенты ВолгГМУ проводят ежедневный мониторинг состояния амбулаторных пациентов, переносящих новую коронавирусную инфекцию в легкой и средней форме, и передают анкеты терапевтам для корректировки тактики лечения. Начата работа по проведению КТ-исследований амбулаторным пациентам, определены алгоритмы и маршрутизация таких больных. С 27 октября запущено экспресс-тестирование и обеспечение бесплатными лекарственными препаратами амбулаторных пациентов старше 65 лет с коронавирусной инфекцией.