В регионе по итогам 2020 года площадь орошаемых земель должна увеличится до 67 тысяч гектаров. В текущем году планируется построить свыше восьми тысяч гектаров орошаемых участков, из них 2,6 тысячи — в рамках национального проекта «Экспорт продукции АПК». Существенная часть работ уже выполнена в Светлоярском, Николаевском, Быковском и других районах.

По данным областной администрации, с 2014 года эта работа вышла на новый уровень: включение региона в государственную программу позволило оказывать финансовую помощь сельхозтоваропроизводителям, занимающимся строительством и модернизацией оросительных комплексов. В течение этого периода объемы поддержки значительно возросли: с 77 миллионов рублей до почти 636 миллионов.

В текущем году проекты уже завершила часть аграриев Светлоярского, Быковского и Николаевского районов. На остальных участках работа кипит — прием документов на предоставление компенсации продолжается.