Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает перелет из Волгограда в подмосковный аэропорт Жуковский. Стоимость перелета от 499 рублей.

По данным пресс-службы ПАО «Международный аэропорт Волгоград», полетная программа стартует с 18 октября 2020 года и продлится по 27 марта 2021 года. Предложение включает только все самое необходимое: перелет и маленькую ручную кладь. Остальные услуги при желании можно приобрести дополнительно.

Рейсы авиакомпании будут выполняться ежедневно. Прилет воздушного судна в Волгоград запланирован в 16:10, вылет в Москву (Жуковский) – 16:50.

Билеты уже доступны на сайте авиакомпании uralairlines.ru а также в мобильном приложении UralAirlines, в авиакассах и по звонку в call-центр по номеру 8-800-7700-262. Билеты по данным тарифам нельзя оплатить бонусами программы «Крылья». Количество билетов ограничено.