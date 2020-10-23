В регионе пенсионеров планируют обеспечивать лекарствами для лечения коронавируса на дому. Об этом заявил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев. Лекарства будут доставлять людям старше 65 лет с подтвержденным коронавирусом бесплатно прямо на дом.

По данным РИАЦ, стоимость каждого лекарственного набора составляет 6-8 тысяч рублей – сумма, которую не каждый пенсионер может найти на лечение. Учитывая это обстоятельство, оперативный штаб Волгоградской области под руководством губернатора Андрея Бочарова принял решение о том, что медикаменты будут бесплатно выдаваться пожилым жителям региона, заболевшим COVID-19. Приобретаться лекарства будут за счет областного бюджета.

Лекарственные препараты будут доставляться больным на дом медицинским персоналом или их помощниками, волонтерами-медиками. Лечение будет проводиться по утвержденным Минздравом РФ схемам.

В зависимости от показаний и назначения врача, медикаменты будут выдаваться на период от 5 до 7 дней. Некоторые препараты, такие как антикоагулянты, будут выдаваться на более длительный срок – до 14 дней. В среднем, каждый лекарственный набор будет состоять из 5-6 препаратов.

Добавим, что в соответствии с решением оперативного штаба региона, получать лекарства для лечения коронавируса инфицированные жители региона старше 65 лет начнут с 26 октября.