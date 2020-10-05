На ВгАЗе завершилось челлендж соревнование «Подтянись», которое организовал молодежный совет предприятия. В турнире участвовали представители заводских 10 команд.

В условиях сложной эпидемиологической ситуации проведение традиционных спортивных состязаний часто связано с определенным риском. Поэтому ребята из молодежного совета решили провести соревнования в новом для себя формате: спортсмены должны были подтянуться «на камеру» максимальное количество раз и прислать видеоподтверждение организаторам соревнований.

Первое место занял Алексей Кобликов из технической дирекции, который сумел подтянуться 25 раз. Серебро поделили Сергей Емельчев из дирекции электролизного производства и Алексей Сорокин из дирекции анодного производства, а бронза досталась Даниле Вдовенко и Андрею Щедрикову из дирекции по экологии, охране труда и промышленной безопасности.

— Похожий турнир недавно проходил среди выпускников Военного инженерно-технического университета, в котором я принимал участие, — говорит начальник отдела ОТиПБ Даниле Вдовенко. – Он эффективно мотивировал моих однокурсников уделять больше внимание спорту и своему здоровью. Мне показалось хорошей идей провести такие соревнования у нас на предприятии.

С ним согласен генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев, который сам регулярно тренируется и старается держать себя в хорошей форме:

— Несмотря на строгие меры предосторожности в связи с коронавирусной инфекцией мы не должны бросать спорт. Турниры в онлайн формате – отличное решение! – отметил Юрий Валентинович.

С октября эстафету приняли другие заводы РУСАЛа.