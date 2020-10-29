Для лечения пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому, будут обеспечивать бесплатным лекарственными средствами. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

«Часть людей, которые столкнулись с инфекцией и болеют в лёгкой форме, готовы были бы проходить лечение амбулаторно, но, как Татьяна Алексеевна сказала, речь идёт о доступности лекарств — это первая проблема. Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан, наших людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами, и, таким образом, предоставилась бы возможность для этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме. Обсуждалась цифра в пять с небольшим миллиардов. Прошу не затягивать с этим решением, давайте договоримся. Знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», — сообщил Владимир Путин.

Также он добавил: «Что также практически согласована цифра в 10 миллиардов рублей. Деньги должны пойти — сейчас говорю о региональной помощи, — деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально‑технической базы, на тестирование. Именно на борьбу с COVID‑инфекцией, именно на эти цели, а не на какие‑то другие».