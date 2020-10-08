Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» нашел заблудившегося в лесу человека с помощью беспилотного летательного аппарата и разработки специалистов Билайн — нейросети «Beeline AI – Поиск людей».

В конце сентября пожилой мужчина, житель села Глинищево Брянской области, расположенного в 22 километрах от Брянска, ушел в лес и не вернулся. Заявка о его пропаже поступила только спустя сутки после исчезновения, что по данным «ЛизаАлерт» довольно поздний срок для старта спасательной операции. Ситуация также осложнялась холодной погодой, болотистая местность с большим количеством деревьев затрудняла работу поисковых групп на земле.

Для поисков на труднодоступных открытых участках поисковики «ЛизаАлерт» с 2018 года использует дроны. В 2019 году Билайн разработал для отряда специализированное компьютерное решение «Beeline AI – Поиск людей», которое помогает в разы сократить время просмотра полученных с воздуха снимков (раньше сотни фото просматривали люди, и они могли не заметить в маленькой точке человека). Теперь благодаря разработке Билайн с помощью искусственного интеллекта можно с высокой точностью определить на снимке человека.

В ходе поисков пропавшего пожилого мужчины при помощи нейросети было проанализировано 1079 фотографий с дронов, и среди первой тысячи снимков был обнаружен предполагаемый объект поиска. По координатам снимков была отправлена поисковая группа, в результате мужчина был спасен.

Подробнее о поисках: https://vk.com/wall-36660145_16348

«Beeline AI — Поиск людей» — AI (от англ. Artificial intelligence) — искусственный интеллект