В регионе отопительный сезон стартует 12 октября. 5 октября началась подтопка социальных учреждений. На данный момент уже в девяти муниципальных образованиях Волгоградской области начали отапливать жилой фонд. Тепло начали подавать в более, чем 500 многоквартирных домов Алексеевского, Еланского, Жирновского, Киквидзенского, Котовского, Кумылженского, Чернышковского и Серафимовичского районов, а также Урюпинска.

По информации регионального комитета ЖКХ, постановление о подтопке учреждений социальной сферы принято уже в 28 муниципальных образованиях Волгоградской области. Отапливаются 251 школа, 297 детских садов, 113 медицинских организаций, 153 муниципальных объекта социального назначения. Запушены 100 центральных и 346 автономных котельных.

Напомним, в Волгоградской области активизирована подготовка всех энергосистем к работе в осенне-зимний период. Задачу предусмотреть более раннее начало отопительного сезона в целях профилактики обострений респираторных заболеваний поставил губернатор Андрей Бочаров. Решение о старте сезона в каждом конкретном муниципалитете принимают местные органы власти.