В регионе вводятся новые меры по борьбе с коронавирусом. Принятые решения были озвучены губернатором Волгоградской области на заседании оперативного штаба.

Было отмечено, что ситуация с распространением COVID-19 в регионе контролируемая, но продолжает осложняться в условиях осенне-зимнего периода, на фоне сезона ОРВИ и гриппа. Осложнение обстановки и рост заболеваемости наблюдаются практически во всех регионах России и в большинстве стран мира.

Главными задачами в борьбе с COVID-19 остаются профилактические и точечные ограничительные меры — они позволяют разорвать цепочки передачи инфекции и предотвратить ее наложение на другие болезни.

Оперштабом по итогам рассмотрения поставленных главой региона задач выработаны дополнительные меры.

Обеспечить продление режима самоизоляции для жителей Волгоградской области в возрасте 65 лет и старше. Жителям старшего возраста рекомендуется совершать покупки товаров первой необходимости и продуктов питания только в случае крайней необходимости и в будние дни, с 9 до 12 часов. Руководителей торговых организаций просят продумать и реализовать систему скидок на товары первой необходимости и продукты, которые будут действовать для людей старшего возраста именно в этот период. Облпромторгу и ТЭК поручено скоординировать эту работу и доложить. Для людей в возрасте 65 лет и старше обеспечить бесплатную диагностику на предмет выявления коронавирусной инфекции и пневмоний. Для этой возрастной категории заболевших коронавирусной инфекцией в период прогнозного эпидподъема заболеваемости, с 26 октября по 30 ноября текущего года, с целью сохранения здоровья, повышения качества медпомощи и контроля за лечением в амбулаторных условиях, обеспечить бесплатное медикаментозное лечение, согласно методическим указаниям Минздрава России. С целью сокращения времени выявления больных коронавирусной инфекцией из числа заболевших ОРВИ внедрить на амбулаторном этапе экспресс-диагностику определения антигена вируса COVID-19. Проработать вопрос использования метода имунно-ферментного анализа (ИФА) для выявления коронавирусной инфекции за счет средств ОМС. Облздраву до 15 ноября текущего года развернуть 8000 инфекционных коек в инфекционных госпиталях, обеспечив их всем необходимым оборудованием, лекарственными препаратами, медицинским персоналом. До 1 декабря 2020 года развернуть дополнительно еще 1 000 инфекционных коек для долечивания в структурных подразделениях инфекционных госпиталей. Усилить контроль за выполнением жителями Волгоградской области всех возрастов требований об обязательном использовании средств индивидуальной защиты лица и рук в общественных местах, торговых объектах и на общественном транспорте. Главам муниципальных образований обеспечить работу по межведомственному контролю за выполнением всех ограничительных мер на территории муниципальных образований. Усилить работу административных комиссий. Аппарату Губернатора Волгоградской осуществлять ежедневный контроль за проведением этой работы. До 1 ноября текущего года перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности (где это возможно сделать). Контроль возложить на руководителей рабочих групп. Учреждениям и организациям, которые оказывают жителям коммунальные, социальные и иные виды государственных услуг, а также проводят личные приемы граждан, обеспечить максимальный перевод услуг в дистанционный, в том числе в электронный формат, — до 1 ноября текущего года. Контроль возложить на руководителей рабочих групп по направлениям. По предложению Главного государственного санитарного врача ввести 50%-е ограничение заполняемости предприятий общественного питания и ограничить время их работы до 23 часов. Также ввести запрет на проведение корпоративных праздников, торжеств, банкетов и других массовых мероприятий как в условиях предприятий общественного питания, так и на турбазах. Работодателей просим не допускать проведения на своей территории корпоративных мероприятий, праздников, торжеств, банкетов и других массовых мероприятий. Также просим максимально исключить проведение совещаний и конференций в очном формате и перевести их в дистанционный формат. Контроль возложить на руководителей рабочих групп по направлениям. Принять дополнительные решения по усилению амбулаторно-поликлинического звена с привлечением студентов Волгоградского государственного медуниверситета.

Профильным органам власти поручено обеспечить контроль выполнения данных решений.

«Решения, которые мы поэтапно принимаем и реализуем, непростые, но необходимые. Они позволяют и дальше удерживать сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию под контролем. Дают возможность не допустить взрывного роста инфекционной заболеваемости, а также продолжать оказывать экстренную и плановую медицинскую помощь по другим направлениям, — подчеркнул Андрей Бочаров, обращаясь к жителям региона. — Развитие санитарно-эпидемиологической ситуации требует повышения уровня ответственности каждого из нас. Требует ответственно относиться к своему здоровью, беречь здоровье родных и близких людей, соседей, коллег. Всем вместе заботиться о здоровье старшего поколения. И в безусловном порядке соблюдать ограничительные меры и меры личной предосторожности. Только так, проявляя солидарность и общую ответственность, мы сможем максимально бережно пройти этот непростой санитарно-эпидемиологический период».