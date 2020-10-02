Жителей и гостей города приглашают в музей-заповедник «Старая Сарепта» для знакомства с уникальными кулинарными секретами переселенцев. Старинные рецепты сарептян долгое время хранились в фондах музея, а сейчас они представлены в сувенирной лавке. Уже сейчас гостям музея доступны пикантные приправы и соусы, которые удивят любого гурмана необычными и яркими сочетаниями ингредиентов.

Еще в XVIII-XIX вв. сарептяне консервировали продукты по традициям немецкой кухни, используя при этом часть кулинарных идей населения региона. Эти рецепты сохранились до наших дней и сегодня «Старая Сарепта» предлагает их попробовать. В сувенирной лавке в продаже появилась необычная заготовка на зиму – сарептское картофельное варенье. Варенье из картофеля выходит пряным и нежным, с яркими нотками специй.

Также в сувенирной лавке гости смогут приобрести горчицу с нердеком, которую готовят по особому рецепту. Традиционная приправа к мясным блюдам с тонким ароматом удивит сладко-острым вкусом. Пикантность горчице придает нардек – густой арбузный мед, сваренный из сока.

Кроме того, в ассортименте появятся душистые смеси специй с паприкой, кориандром, острым перцем, базиликом, сельдереем, петрушкой и, конечно, с дробленой горчицей. Завершают линию новинок вяленые томаты с горчицей, которые станут отличным дополнением к любым блюдам.

фото музея-заповедника «Старая Сарепта» фото музея-заповедника «Старая Сарепта» фото музея-заповедника «Старая Сарепта»

Эксклюзивные сувениры в продаже в административном здании музея. Здесь же посетителей ждет и уже давно полюбившаяся сарептская продукция.

Справки по телефону 67-33-02.