Открытие строящейся инфекционной больницы в Волжском планируется в ноябре. До 1 ноября подрядная организация по плану должна полностью достроить объект, после чего проведут процедуру лицензирования и только после этого больница примет первых пациентов.

По данным областной администрации, до 1 ноября завершатся все строительные работы, в начале месяца будет проведено лицензирование и объект будет полностью готов к приему первых пациентов. Штат медицинских работников уже полностью укомплектован, они уже прошли необходимую подготовку и готовы к приему самых сложных пациентов.

Первый блок уже полностью завершен, второй — в высокой степени готовности. Кроме того, на территории больницы построены клинико-диагностическая лаборатория, хозяйственный корпус, кислородная станция, локальные очистительные сооружения, резервный трансформатор, пропускной пункт для дезинфекции транспорта, контейнерная площадка для отходов, выполнено благоустройство.