На острове Голодный продолжаются работы по строительству нового комплекса биологической очистки. Очередным этапом работ стало возведение корпуса воздуходувной станции. На предварительно созданном столбчатом фундаменте, рабочие собирают стальной каркас будущего сооружения, общий вес металлоконструкций – около 80 тонн.

По данным городской администрации, площадь будущей воздуходувной станции порядка 450 квадратных метров, высота порядка 11 метров. В дальнейшем каркас сооружения облицуют сэндвич-панелями с утеплителем и смонтируют оборудование. Станция будет подавать в специальные бассейны-аэротенки воздух, необходимый для жизнедеятельности активного ила. Именно образующие его микроорганизмы очищают сточные воды от содержащихся в них органических загрязнений. После прохождения аэротенков вода будет отстаиваться, фильтроваться и дезинфицироваться на уже работающей станции ультрафиолетового обеззараживания.

Строительство комплекса проводится в два этапа: на первом — возведение основы блока биологической очистки (аэротенков, горизонтальных отстойников и воздуходувной станции), на втором — строительство здания дисковой фильтрации и илоуплотнителей. Производительность строящегося комплекса составит 134 тысячи кубометров стоков в сутки. В дальнейшем он, вместе с уже действующими сооружениями, образует единую более эффективную и экологичную систему очистки стоков.

В настоящее время строители уже смонтировали два модуля энергообеспечения, вырыли котлованы и уложили порядка 20 тысяч квадратных метров полимерной геомембраны на месте будущих аэротенков, а также выполнили ряд других работ. Создание комплекса биоочистки осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».