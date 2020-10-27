Специалисты приступили к высадке зеленых насаждений на нижней террасе центральной набережной. Работы по озеленению проводятся в рамках масштабной реконструкции, уже сейчас подрядная организация высадила первые деревья и кустарники. На пешеходной территории между катером БК-31 и строящимся амфитеатром уже высажено более 200 растений, среди которых 104 саженца деревьев и 122 кустарника декоративных пород. Всего в рамках обновления на этой территории появится 10 тысяч деревьев и кустарников.

По данным городской администрации, специалисты подрядной организации приступили к высадке зеленых насаждений сразу, как это позволили погодные условия. Первыми на обновляемой набережной появились лиственные растения: несколько видов клена, липа, боярышник и черемуха, а также кусты сирени, гортензии, можжевельника, спиреи и барбариса. Предварительно на данном участке был проложен поливочный водопровод, который уже обеспечивает необходимые условия для приживаемости растений. С наступлением более прохладной погоды на набережной высадят хвойные растения, в том числе голубые ели высотой порядка пяти метров.

Всего новую парковую зону площадью 16 га украсят более 10 тысяч деревьев и кустарников, приспособленных к волгоградскому климату. Уход за таким количеством зеленых насаждений обеспечит поливочный водопровод общей протяженностью свыше 10 километров. Кроме того, для кустарников, из которых сформируют живую изгородь, смонтируют порядка 9 километров капельной системы орошения. Система полива будет работать в автоматическом режиме. Всего специалисты обустроят 45 различных зон полива, каждая из которых обеспечит потребности конкретных пород деревьев и кустарников.

Параллельно с этим подрядная организация продолжает работы и на других объектах нижней террасы центральной набережной. Так, специалисты на 50% завершили установку новых ступеней на центральной лестнице и подготовили фундамент по строительство железобетонных опор пешеходной эстакады.