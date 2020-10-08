Автодорогу через Волжскую ГЭС уже начали покрывать асфальтом. Работы ведутся сразу на двух участках мостового перехода в составе Волжской ГЭС. В ремонтных работах ежедневно задействовано 64 специалиста и шесть единиц техники.

Как сообщает комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, на первом участке длинной 572 метра рабочие приступили к укладке нижнего слоя литого асфальтобетона, а также выполняют установку барьерного ограждения. На втором отрезке протяженностью 884 метра подходит к завершению укладка верхнего слоя покрытия, выполненного из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также демонтаж временных заграждений. Параллельно с этим асфальтируется и тротуарная часть мостового перехода. После завершения этих работ на проезжей части нанесут временную разметку и движение будет открыто в полном объеме.

Напомним, капитальный ремонт дорожного полотна на Волжской ГЭС проходит в три этапа, чтобы избежать полного перекрытия движения транспортных средств. В 2019 году завершился первый этап работ, в рамках которого обновили 3,6 тысячи квадратных метров дорожного полотна, а также конструкции внутри сооружения на двух участках протяженностью 577 метров. Ремонт планируют завершить в 2021 году. Общая площадь обновленного мостового полотна превысит 21 тысячу квадратных метров.