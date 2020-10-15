Городская администрация объявила конкурс на определение подрядной организации для строительства новой школы на 1000 мест в Красноармейском районе. Школа будет возведена на месте демонтированной МОУ СШ №117, располагавшейся на ул. 2-я Штурманская.

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на городскую администрации, по условиям муниципального контракта, общеобразовательное учреждение будет введено в эксплуатацию в 2022 году. В нем будут предусмотрены 40 классов, многофункциональные спортивные залы (в том числе для занятий лечебной физкультурой), школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, а также современный пищеблок

Кроме того, пространство образовательного учреждения будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы будет оборудован спортивный городок с несколькими площадками, стадионом, беговыми дорожками.

Напомним, старая 117-я школа в Волгограде была построена в 1965 году и демонтирована несколько лет назад из-за аварийного состояния. Необходимость строительства новой школы-тысячника на месте старого здания губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил в ходе рабочей поездки в Красноармейский район в сентябре текущего года. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа».