В последний день работы выставки «Город: здесь и сейчас. Волгоград в произведениях волгоградских художников» состоится специальная программа, подготовленная Волгоградским музеем изобразительных искусств имени Ильи Машкова.

По данным пресс-службы музея, мероприятия в честь прощания с выставкой будут проходить 18 октября в выставочном зале музея Машкова на ул. Чуйкова, 37, а начало намечено на 11:00. В течение всего дня гостей ждут «живая» музыка, детская интерактивная игровая зона от художников-педагогов Музея Машкова, экскурсии от кураторов, викторина и видеопрезентация буклета выставки.

Программа завершения работы выставки «Город: здесь и сейчас»:

11:00 и 13:00 — «живая музыка» для посетителей экспозиции

С 11:00 до 17:00 — работает детская интерактивная игровая зона. Участие по записи

В 12:00 и 16:00 состоятся экскурсии по выставке «Город: здесь и сейчас» от куратора экспозиции, кандидата исторических наук Елены Огарковой. Участие по записи, по телефону 23-81-76. В каждую группу входит не более 10 человек, так что успейте посетить экскурсию по одной из самых интересных выставок уходящего года!

14:00 — экскурсия по выставке «Город: здесь и сейчас» от куратора экспозиции, кандидата искусствоведения Ольги Малковой. Участие по записи, по телефону 23-81-76.

15:00 — викторина по экспозиции музея от куратора выставки, кандидата искусствоведения Ольги Малковой. Участие по записи, по телефону 23-81-76.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, участие во всех мероприятиях, входящих в программу, возможно строго по предварительной записи по телефону 23-81-76. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки возможен перенос некоторых мероприятий праздника в виртуальный формат. Рекомендуется перед посещением музея предварительно позвонить и уточнить программу.