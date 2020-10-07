В выставочном зале музея Машкова состоится творческая встреча с руководителем дипломных произведений студентов художественных отделений вузов города, членом Союза художников России Марией Антоненко. В рамках встречи участники узнают о том, есть ли будущее у молодых художников Волгограда в Волгограде? Что делать, если тебе чуть больше 20 лет и у тебя диплом художника?

По данным организаторов, мероприятие будет проходить 8 октября по предварительной записи по тел.: 23-81-76. Встреча с талантливым волгоградским художником Марией Антоненко состоится в пространстве масштабной выставки «Город: здесь и сейчас. Волгоград в произведениях волгоградских художников», в которой мастер приняла участие — на экспозиции представлена ее работа «Весна на улице Мира». Выставка является итоговой проекта «Первая улица Мира», ставшим победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Антоненко Мария Юрьевна окончила с отличием Волгоградский архитектурно-строительный Университет по специальности монументально-декоративное искусство. С 2007 года — член Союза художников России. Участник многих художественных выставок и фестивалей различного уровня — от регионального до международного.

Напоминаем, посещение творческой встречи проходит по предварительной записи по тел.: 23-81-76.