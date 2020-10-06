К медикам идут на помощь молодые специалисты. К работе в больницах и поликлиниках города готовы приступить 250 ординаторов ВолгГМУ. Некоторые из них уже приступили к работе в поликлиниках и на подстанциях скорой медицинской помощи Волгограда.

Как сообщают в комитете здравоохранения Волгоградской области, в скором времени 35 студентов Волгоградского медицинского колледжа будут направлены для работы в Светлоярской центральной районной больницы и городской клинической больницы №1, перепрофилированных под инфекционные стационары. Для них и других добровольцев из числа студентов и ординаторов проведено обучение по дополнительным профессиональным программам.

Отметим, что в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено системы здравоохранения Волгоградской области по оказанию медицинской помощи на дому, в поликлиниках принято решение об изменении графика приема пациентов; отменена предварительная запись к врачам-терапевтам. Прием пациентов, обратившихся в медучреждение, ведут дежурные врачи в выделенных кабинетах, а также в отдельных инфекционных блоках. Это сделано в целях разделения потоков пациентов. Усилены выездные медицинские бригады, осуществляющие забор материалов на исследование на коронавирус, а также оказывающие медпомощь контактным, инфицированным COVID-19, пациентам с ОРВИ, лицам старшего возраста.