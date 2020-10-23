После прошедшего заседания оперативного штаба крупные торговые сети объявили о том, что готовы ввести скидки для пенсионеров в утренние часы либо перенесут на первую половину дня уже действующие для этой категории граждан программы лояльности.

Как сообщает РИАЦ, предложение губернатора Андрей Бочаров поддержали такие сети как: «Покупочка», «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Ашан», «Зельгрос». Сегодня к ним присоединились «Радеж» и «МАН». Мера поддержки пожилых людей, которым в период роста заболеваемости коронавируса и ОРВИ рекомендовано уйти на самоизоляцию, была объявлена главой региона на заседании оперштаба, состоявшегося 21 октября 2020 года.

Сетевики, работающие на территории Волгоградской области, откликнулись на решение оперштаба привлечь старшее поколение в магазины в часы, когда наплыв покупателей минимальный. Таким образом пожилые граждане смогут сократить число контактов и приобрести нужные им товары. Торговые сети готовы предоставлять скидки с 9 до 12 часов в размере от 5 до 10%.

На прошедшем вчера заседании оперштаба губернатор Андрей Бочаров поставил 10 задач по выработке дополнительных мер борьбы с распространением COVID-19. В их числе — рекомендация жителям старшего возраста совершать покупки товаров первой необходимости и продуктов питания только в случае крайней необходимости в будни, с 9 до 12 часов, а торговым сетям – помочь пенсионерам скидками на товары первой необходимости и продукты питания в первой половине дня. Координирует эту работу комитет промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.