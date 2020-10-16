В рамках подготовки к зиме «Концессии водоснабжения» заменят задвижку диаметром 300 мм по проспекту Героев Сталинграда, 68 в Красноармейском районе.

На период проведения работ водоснабжение будет приостановлено ночью с 22:00 17 октября 2020 г. по 07:00 18 октября 2020 г. и коснется жителей следующих адресов:

б. Энгельса, 2, 6, 12, 16, 22, 30, 2-36

пер. Обводной, 1а

пр. Героев Сталинграда, 39-49, 50-62, 56б, 66, 68, 72

ул. Арсеньева, 1-41, 4-50, 2г

ул. Гражданская, 26-34, 54

ул. Доценко, 37-43, 74-78

ул. Петропавловская, 88

ул. Пролетарская, 8, 9, 11-55, 47а

ул. Сологубова, 1-17, 2-56а, 26а

На пониженном давлении:

ул. Остравская, 2-20

ул. Изобильная, 4-20

ул. Фадеева, 3-65

ул. Удмуртская, 2-30.

Оперативную информацию о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте «Концессии водоснабжения» и по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.