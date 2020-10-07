В рамках подготовки к зиме «Концессии водоснабжения» заменят запорные арматуры диаметром 200 и 400 мм на ВНС 3-го подъема ВОС М. Горького, а также проведут ревизию первичных датчиков приборов учета воды.

ВНС 3-го подъема ВОС М. Горького обеспечивает питьевой водой потребителей пос. М. Горького. Для поддержания бесперебойной подачи холодного водоснабжения сотрудники цехов с применением спецтехники, произведут замену изношенного оборудования: запорной арматуры диаметром 200 и 400 мм. Специалисты лаборатории метрологии выполнят техническое обслуживание первичных преобразователей расхода, показывающих, какой объем воды подает насосная станция.

На период проведения работ водоснабжение будет приостановлено ночью с 23:00 8 октября 2020г. по 5:00 9 октября 2020г. и коснется жителей следующих адресов:

пер. Бирюзовый, 2-12, 3-5;

пер. Волгоградский, 3-15, 2-18;

ул. Басаргинская, 4-36, 1-25;

ул. Буденного, 1-23, 2-14;

ул. В. Терешковой, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38/1, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 62а;

ул. Волгоградская, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2-150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172;

ул. Воронежская, 2-42, 3-43;

ул. Голубятникова, 2-13;

ул. Деповская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10;

ул. Донская, 3-27;

ул. Захарова, 1-15, 2-14а;

ул. Ивовая;

ул. Казачья, 1а-9, 4-12;

ул. Комсомольская, 1- 1а, 2-30;

ул. Крутенькая, 2-26;

ул. Крымская, 1-105, 2-106;

ул. Курочкина, 2-76, 1-73;

ул. Лесная;

ул. Лихая, 2-10, 1а-5;

ул. М. Горького, 1а-27, 2-10;

ул. Мичурина, 3-25, 4-32;

ул. Октябрьская, 2, 4, 6, 8;

ул. Первомайская, 2-38, 1а-25;

ул. Платоновая;

ул. Портовская, 1/1-19, 2-22;

ул. Путейская, 1-23, 2-10;

ул. Садовая, 1-19, 2-24;

ул. Слепцова, 1, 3, 4, 5, 6;

ул. Сорочинская, 32-35б;

ул. Степная, 2-36, 1а-37;

ул. Тисовая;

ПРОМЗОНА:

ул. Вокзальная;

ул. Мостостроителей;

ул. Портовская;

ул. Станционная;

ул. Широкая.

Оперативную информацию о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» и по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Напомним, работы на насосной станции были запланированы в ночь с 01 на 02 октября, но были перенесены в связи с пожароопасной обстановкой в Волгограде и области.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.