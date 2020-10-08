«Концессии водоснабжения» и средняя школа №81 с углубленным изучением отдельных предметов Центрального района Волгограда представляют третий фильм образовательного проекта «Уроки с водоканалом». Урок биологии проходит на очистных сооружениях городской канализации. Этот материал подходит для учащихся 9-11 классов: разнообразие микроорганизмов, биоценозы и биосфера. Как и первые два фильма по темам школьных уроков химии «Электролиз» и «Коагуляция», школы России могут использовать эти материалы в своих учебных программах.

В ходе съемок фильмов старшеклассники вместе с учителями изучили темы школьной программы на примерах производственных процессов на объектах водоканала. Первые два урока сняты на водоочистных сооружениях. Здесь показано, как изучаемые на уроках химии процессы используются в подготовке питьевой воды. Третий урок – о том, как работает станция аэрации – биологические очистные сооружения канализации, о роли микроорганизмов в очистке сточных вод, предотвращении загрязнения Волги.

О существовании городских очистных сооружений канализации на острове Голодном многие горожане даже не догадываются, а попасть сюда на экскурсию почти нереально. Между тем, построенные в 1975 году сооружения выполняют сложную и ответственную работу, защищая Волгу от продуктов жизнедеятельности человека. Сейчас здесь ведется модернизация, строительство новых объектов, но сама технология по сути остается неизменной: очистку сточных вод ведут специальным образом подобранные микроорганизмы – активный ил. В 12-минутном фильме школьники и учителя знакомятся с этой технологией в сопровождении начальника смены станции аэрации А. Уханова – кстати, выпускника школы №81. В Испытательной канализационной химико-бактериологической лаборатории урок ведет ведущий бактериолог Е. Козлова.

«Концессии водоснабжения» всегда откликаются на запросы об экскурсиях на свои объекты для школьников и студентов, однако возможность посещения закрытых объектов водоканала ограниченна. Учебные фильмы призваны дать возможность всем желающим познакомиться с работой водоочистных сооружений дистанционно. В этом проекте сотрудничество концессий со школой, начавшееся с поддержки краеведческих конкурсов, вышло на новый уровень. «Концессии водоснабжения» благодарят учителей Тамару Евгеньевну Бунееву и Ирину Анатольевну Мартынову, директора школы Елену Александровну Пономареву, а также их учеников за участие в проекте.

Посмотреть новый фильм можно на Youtube-канале «Уроки с водоканалом» по ссылке: https://clck.ru/RHBAe или воспользоваться QR-кодом.