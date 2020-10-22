«Концессии водоснабжения» заменят ветхий участок трубопровода диаметром 500 мм по ул. Удмуртская, где на прошлой неделе произошел порыв. Сегодня, 22 октября, бригада установит новую задвижку, чтобы в ближайшие дни обновить ветхий участок водопровода с минимальным отключением потребителей. Замена коммуникаций повысит надежность водоснабжения у 12 тысяч абонентов.

С 14.00 до 19.00 22 октября 2020 г. будет временно приостановлено водоснабжение следующих жилых домов:

— ул. 50 лет Октября, 4-40

— ул. Бахтурова, 1-31

— ул. Вучетича, 1-13, 2-24

— пр. Героев Сталинграда, 1

— ул. Голубева, 1-3

— пр. Канатчиков, 1-19, 2-26

— ул. Ломакина, 1-25, 12-32

— ул. Палласовская, 1-29, 2-38

— ул. Панферова, 2-14

— ул. Российская, 2-16, 5-7

— ул. Саушинская, 17-41, 30-36

— ул. Светлоярская, 59-89, 52-70

— ул. Удмуртская, 2-20, 1-69

— ул. Фадеева, 63,

— ул. Шпалозаодская, 2-25.

На время выполнения работ будет организован подвоз воды. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на главной странице сайта компании investvoda.ru. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» и по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.