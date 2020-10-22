«Концессии водоснабжения» заменят ветхий участок трубопровода диаметром 500 мм по ул. Удмуртская, где на прошлой неделе произошел порыв. Сегодня, 22 октября, бригада установит новую задвижку, чтобы в ближайшие дни обновить ветхий участок водопровода с минимальным отключением потребителей. Замена коммуникаций повысит надежность водоснабжения у 12 тысяч абонентов.

С 14.00 до 19.00 22 октября 2020 г. будет временно приостановлено водоснабжение следующих жилых домов:

  • — ул. 50 лет Октября, 4-40
  • — ул. Бахтурова, 1-31
  • — ул. Вучетича, 1-13, 2-24
  • — пр. Героев Сталинграда, 1
  • — ул. Голубева, 1-3
  • — пр. Канатчиков, 1-19, 2-26
  • — ул. Ломакина, 1-25, 12-32
  • — ул. Палласовская, 1-29, 2-38
  • — ул. Панферова, 2-14
  • — ул. Российская, 2-16, 5-7
  • — ул. Саушинская, 17-41, 30-36
  • — ул. Светлоярская, 59-89, 52-70
  • — ул. Удмуртская, 2-20, 1-69
  • — ул. Фадеева, 63,
  • — ул. Шпалозаодская, 2-25.

На время выполнения работ будет организован подвоз воды. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на главной странице сайта компании investvoda.ru. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» и по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.