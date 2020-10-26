«Концессии теплоснабжения» провели работы по замене 15-метрового фрагмента теплотрассы, находившегося в неудовлетворительном состоянии.

Бригады завершили основные сварочные работы уже к полуночи, в это же время началось заполнение системы теплоносителем. К 4 утра 25 октября тепло и горячее водоснабжение вернулось в квартиры потребителей микрорайона Семь ветров. Благодаря сохранению режима работы обратной циркуляции в трубопроводах специалистам удалось избежать завоздушивания сетей в 99 % многоквартирных домов – их жителям не придется заново сбрасывать воздух из внутридомовых сетей теплоснабжения. Горячее водоснабжение осуществляется в штатном режиме во всех без исключения домах.

В отдельных домах, где все же возникла необходимость отрегулировать параметры подачи теплоносителя по внутридомовым системам, работают специалисты управляющих компаний, техническую помощь им оказывают «Концессии теплоснабжении», координацию работ всех бригад обеспечивает муниципалитет. Если горячее водоснабжение у вас возобновлено, а батареи в квартире остаются холодными — необходимо обратиться в дежурные службы своей управляющей компании.

Напомним, технологическое нарушение на старой теплотрассе, в 40 метрах от участка, замененного летом текущего года, специалисты зафиксировали в пятницу 23 октября. Магистральный теплопровод был проложен по ул. Землячки еще в 70-е годы в период строительства Дзержинского района и не был реконструирован в нормативные сроки.

«Концессии теплоснабжения» ведут поэтапную реконструкцию этой и других магистралей – разработанный график позволяет проводить работы в течение летних периодов. Так, летом 2020 года специалисты компании уже заменили 342 метра ветхой теплотрассы. Участок, на котором в минувшую пятницу произошло технологическое нарушение, стоял в планах на замену летом следующего года.