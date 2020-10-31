Бригады «Концессий теплоснабжения» оперативно приступили к устранению технологического нарушения, выявленного 31 октября на тепломагистрали диаметром 800 мм в Дзержинском районе Волгограда. Порыв произошел из-за высокого износа трубопровода, который эксплуатируется порядка 50 лет — со времени застройки микрорайона. Характер восстановительных работ будет определен после обеспечения доступа к теплопроводу.

За почти полувековой срок эксплуатации труба пришла в изношенное состояние и давно нуждалась в полной реконструкции. Поскольку плановая замена тепломагистрали в свое время проведена не была, «Концессии теплоснабжения» разработали план поэтапной реконструкции, позволяющий проводить работы в течение летних периодов. Так, летом 2020 года специалисты компании уже заменили 222 метра ветхой теплотрассы в рамках инвестпрограммы и еще 120 метров по программе ремонтов.

Технологическое нарушение произошло на старом участке трубопровода, расположенном примерно в 100 метрах от уже обновленных коммуникаций. Этот участок стоял в планах на замену в следующем летнем периоде.

На время проведения работ приостановлена подача тепла и горячего водоснабжения ряду потребителей микрорайона Семь ветров. Работы продлятся до полного восстановления целостности трубопровода.

После завершения восстановительных работ «Концессии теплоснабжения» полностью восстановят нарушенное благоустройство. «Концессии теплоснабжения» приносят извинения за вынужденные неудобства.