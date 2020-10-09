В связи с обострением эпидемиологической ситуации в Волгограде и области концессии рекомендуют абонентам воздержаться от посещения офисов компаний. «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» продолжают бесконтактный прием документов. Связаться со специалистами компаний, направить заявления, обращения, жалобы и прочие документы можно любым из следующих способов.
Уважаемые абоненты, будьте предельно осторожны, берегите себя и своих близких!
Режим работы «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»
|электронная почта:
|[email protected]
|заявка на сайте или в личном кабинете:
|ivc34.ru
|почтовое отправление по адресу:
|400001, Волгоград, ул. Циолковского, 9А,
офис 7
|Очный прием граждан временно приостановлен, ящики для заявлений доступны на каждом участке:
|400001, Волгоград, ул. Циолковского, 9А,
офис 7
|Советский район: пр. Университетский, 64
|Ворошиловский район: ул. Рабоче-Крестьянская, 44
|Красноармейский район: ул. 50 лет Октября, 13
|Кировский район: ул. 64-й Армии, 34
|Тракторозаводский район: ул. Клименко, 7
|Центральный район: ул. Пархоменко, 27
|Краснооктябрьский район: ул. Штеменко, 5
|Дзержинский район: пр. Жукова, 145
|справочная служба (пн-пт с 08:00 до 19:00):
|74-26-26
Режим работы ООО «Концессии водоснабжения»
|По общим вопросам
|электронная почта:
|[email protected]
|почтовое отправление по адресу:
|400050, Волгоград,
ул. Пархоменко, 47а
|ящик для заявлений по адресу:
|круглосуточный клиентский центр:
|99-67-96
|Центр обслуживания клиентов выдает готовые документы (те, которые передаются только лично) каждый день с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00)
строго по предварительной записи!!!
|— запись на получение документов:
|99-67-96
|доб. 1622
|— о порядке подачи документов:
|доб. 1621, 1622, 1623, 1624
|— о номере входящего документа и ФИО исполнителя:
|доб. 1836, 3371, 3381
|По вопросам сбыта водоснабжения и водоотведения обращаться по электронным адресам и телефонам, указанным на сайте https://investvoda.ru/ в разделе «Потребителям».
С 12.10.2020 доступ к специалистам в офисе по ул. Пархоменко, 47а ограничен и возможен только в средствах индивидуальной защиты.
|По вопросам технологических присоединений к сетям водоснабжения и водоотведения определен список кураторов, контакты кураторов размещены на сайте https://investvoda.ru/ в разделе «Потребителям».
|Обращаем ваше внимание!
|— получить закрывающие документы по вопросам сбыта водоснабжения и водоотведения
|через электронный документооборот «СБИС», «Контур»
|уточнить информацию можно по телефону
99-67-96 или при обращении к куратору
|— получить договор на водоснабжение и (или) водоотведение (ВиВ), доп. соглашения к договору на ВиВ
|через Почта России
|уточнить информацию можно по телефону
99-67-96 или при обращении к куратору
|— получить документы УПД и счета на оплату по прочей деятельности по предварительному запросу в бухгалтерию на электронную почту [email protected]
|99-67-96
|доб. 1866
|— получить технические условия, условия подключения, проекты на узел учета (если предварительно оплачена услуга и имеется квитанция об оплате в наличии), технические условия на узел учета.
|через центр обслуживания клиентов по предварительной записи 99-67-96
|доб. 1622
|— получить договоры на технологическое подключения, доп. соглашения к договору на технологическое подключение
|через Почта России
|уточнить информацию можно по телефону
99-67-96 (доб. 1651, 1652, 1653, 1654, 1851)
|— получить акт технического освидетельствования, акты раздела границ (если предварительно оплачена услуга и имеется квитанция об оплате)
|через центр обслуживания клиентов по предварительной записи 99-67-96 (доб. 1622)
|Тракторозаводский, Краснооктябрьский (вн. 3423), 8 937 538 2416;
Центральный, Ворошиловский (вн. 3418), 8 937 538 2675;
Дзержинский, Советский (вн. 3419), 8 937 538 2614;
Кировский, Красноармейский (вн. 3421), 8 937 102 4273
Режим работы ООО «Концессии теплоснабжения»
|По общим вопросам
|электронная почта:
|[email protected]
|почтовое отправление по адресу:
|400066, Волгоград,
ул. Порт Саида, 16а
|ящик для заявлений по адресу:
|400050, Волгоград,
ул. Пархоменко, 47а
|круглосуточный клиентский центр:
|99-02-94
|Канцелярия (пн-чт с 08:00 до 17:00, пт с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48):
|— о подтверждении получения обращения,
|99-02-94
|доб. 1250, 1874, 1201, 1872, 1873.
|— о присвоении регистрационного номера и даты обращению,
|— о назначении исполнителя по обращению:
|По вопросам сбыта тепловой энергии и горячего водоснабжения обращаться по электронным адресам и телефонам, указанным на сайте https://teplovolgograd.ru/ в разделе «Потребителям».
С 12.10.2020 доступ к специалистам в офисе по ул. Пархоменко, 47а ограничен и возможен только в средствах индивидуальной защиты.