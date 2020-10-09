В связи с обострением эпидемиологической ситуации в Волгограде и области концессии рекомендуют абонентам воздержаться от посещения офисов компаний. «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» продолжают бесконтактный прием документов. Связаться со специалистами компаний, направить заявления, обращения, жалобы и прочие документы можно любым из следующих способов.

Уважаемые абоненты, будьте предельно осторожны, берегите себя и своих близких!

Режим работы «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»

электронная почта: [email protected] заявка на сайте или в личном кабинете: ivc34.ru почтовое отправление по адресу: 400001, Волгоград, ул. Циолковского, 9А, офис 7 Очный прием граждан временно приостановлен, ящики для заявлений доступны на каждом участке: 400001, Волгоград, ул. Циолковского, 9А, офис 7 Советский район: пр. Университетский, 64 Ворошиловский район: ул. Рабоче-Крестьянская, 44 Красноармейский район: ул. 50 лет Октября, 13 Кировский район: ул. 64-й Армии, 34 Тракторозаводский район: ул. Клименко, 7 Центральный район: ул. Пархоменко, 27 Краснооктябрьский район: ул. Штеменко, 5 Дзержинский район: пр. Жукова, 145 справочная служба (пн-пт с 08:00 до 19:00): 74-26-26

Режим работы ООО «Концессии водоснабжения»

По общим вопросам электронная почта: [email protected] почтовое отправление по адресу: 400050, Волгоград, ул. Пархоменко, 47а ящик для заявлений по адресу: круглосуточный клиентский центр: 99-67-96 Центр обслуживания клиентов выдает готовые документы (те, которые передаются только лично) каждый день с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) строго по предварительной записи!!! — запись на получение документов: 99-67-96 доб. 1622 — о порядке подачи документов: доб. 1621, 1622, 1623, 1624 — о номере входящего документа и ФИО исполнителя: доб. 1836, 3371, 3381 По вопросам сбыта водоснабжения и водоотведения обращаться по электронным адресам и телефонам, указанным на сайте https://investvoda.ru/ в разделе «Потребителям». С 12.10.2020 доступ к специалистам в офисе по ул. Пархоменко, 47а ограничен и возможен только в средствах индивидуальной защиты. По вопросам технологических присоединений к сетям водоснабжения и водоотведения определен список кураторов, контакты кураторов размещены на сайте https://investvoda.ru/ в разделе «Потребителям». Обращаем ваше внимание! — получить закрывающие документы по вопросам сбыта водоснабжения и водоотведения через электронный документооборот «СБИС», «Контур» уточнить информацию можно по телефону

99-67-96 или при обращении к куратору — получить договор на водоснабжение и (или) водоотведение (ВиВ), доп. соглашения к договору на ВиВ через Почта России уточнить информацию можно по телефону

99-67-96 или при обращении к куратору — получить документы УПД и счета на оплату по прочей деятельности по предварительному запросу в бухгалтерию на электронную почту [email protected] 99-67-96 доб. 1866 — получить технические условия, условия подключения, проекты на узел учета (если предварительно оплачена услуга и имеется квитанция об оплате в наличии), технические условия на узел учета. через центр обслуживания клиентов по предварительной записи 99-67-96 доб. 1622 — получить договоры на технологическое подключения, доп. соглашения к договору на технологическое подключение через Почта России уточнить информацию можно по телефону

99-67-96 (доб. 1651, 1652, 1653, 1654, 1851) — получить акт технического освидетельствования, акты раздела границ (если предварительно оплачена услуга и имеется квитанция об оплате) через центр обслуживания клиентов по предварительной записи 99-67-96 (доб. 1622) Тракторозаводский, Краснооктябрьский (вн. 3423), 8 937 538 2416; Центральный, Ворошиловский (вн. 3418), 8 937 538 2675; Дзержинский, Советский (вн. 3419), 8 937 538 2614; Кировский, Красноармейский (вн. 3421), 8 937 102 4273

Режим работы ООО «Концессии теплоснабжения»