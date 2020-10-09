В связи с обострением эпидемиологической ситуации в Волгограде и области концессии рекомендуют абонентам воздержаться от посещения офисов компаний. «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» продолжают бесконтактный прием документов. Связаться со специалистами компаний, направить заявления, обращения, жалобы и прочие документы можно любым из следующих способов.

Уважаемые абоненты, будьте предельно осторожны, берегите себя и своих близких!

Режим работы «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»                                              

 

электронная почта: [email protected]
заявка на сайте или в личном кабинете: ivc34.ru
почтовое отправление по адресу: 400001, Волгоград, ул. Циолковского, 9А,

офис 7
Очный прием граждан временно приостановлен, ящики для заявлений доступны на каждом участке: 400001, Волгоград, ул. Циолковского, 9А,

офис 7
Советский район: пр. Университетский, 64
Ворошиловский район: ул. Рабоче-Крестьянская, 44
Красноармейский район: ул. 50 лет Октября, 13
Кировский район: ул. 64-й Армии, 34
Тракторозаводский район: ул. Клименко, 7
Центральный район: ул. Пархоменко, 27
Краснооктябрьский район: ул. Штеменко, 5
Дзержинский район: пр. Жукова, 145
справочная служба (пн-пт с 08:00 до 19:00):

 

 74-26-26

 

 

 

Режим работы ООО «Концессии водоснабжения»                  

 

По общим вопросам
электронная почта: [email protected]  
почтовое отправление по адресу: 400050, Волгоград,

ул. Пархоменко, 47а

  
ящик для заявлений по адресу:  
круглосуточный клиентский центр: 99-67-96  
Центр обслуживания клиентов выдает готовые документы (те, которые передаются только лично) каждый день с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00)

строго по предварительной записи!!!
— запись на получение документов: 99-67-96 доб.   1622
— о порядке подачи документов: доб.   1621,  1622,  1623,  1624
— о номере входящего документа и ФИО исполнителя: доб.   1836,  3371,  3381
По вопросам сбыта водоснабжения и водоотведения обращаться по электронным адресам и телефонам, указанным на сайте https://investvoda.ru/ в разделе «Потребителям».

С 12.10.2020 доступ к специалистам в офисе по ул. Пархоменко, 47а ограничен и возможен только в средствах индивидуальной защиты.
По вопросам технологических присоединений к сетям водоснабжения и водоотведения определен список кураторов, контакты кураторов размещены на сайте https://investvoda.ru/ в разделе «Потребителям».
Обращаем ваше внимание!
— получить закрывающие документы по вопросам сбыта водоснабжения и водоотведения через электронный документооборот «СБИС», «Контур» уточнить информацию можно по телефону
99-67-96 или при обращении к куратору
— получить договор на водоснабжение и (или) водоотведение (ВиВ), доп. соглашения к договору на ВиВ через Почта России уточнить информацию можно по телефону
99-67-96 или при обращении к куратору
— получить документы УПД и счета на оплату по прочей деятельности по предварительному запросу в бухгалтерию на электронную почту [email protected] 99-67-96 доб. 1866
— получить технические условия, условия подключения, проекты на узел учета (если предварительно оплачена услуга и имеется квитанция об оплате в наличии), технические условия на узел учета. через центр обслуживания клиентов по предварительной записи 99-67-96  доб. 1622
— получить договоры на технологическое подключения, доп. соглашения к договору на технологическое подключение через Почта России уточнить информацию можно по телефону
99-67-96 (доб. 1651, 1652, 1653, 1654, 1851)
— получить акт технического освидетельствования, акты раздела границ (если предварительно оплачена услуга и имеется квитанция об оплате) через центр обслуживания клиентов по предварительной записи 99-67-96 (доб. 1622) Тракторозаводский, Краснооктябрьский                   (вн. 3423), 8 937 538 2416;

 

Центральный, Ворошиловский                             (вн. 3418), 8 937 538 2675;

 

Дзержинский, Советский (вн. 3419), 8 937 538 2614;

 

Кировский, Красноармейский                (вн. 3421), 8 937 102 4273

 

 

Режим работы ООО «Концессии теплоснабжения»       

 

По общим вопросам
электронная почта: [email protected]  
почтовое отправление по адресу: 400066, Волгоград,

ул. Порт Саида, 16а

  
ящик для заявлений по адресу: 400050, Волгоград,

ул. Пархоменко, 47а

  
круглосуточный клиентский центр: 99-02-94  
Канцелярия (пн-чт с 08:00 до 17:00, пт с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48):
— о подтверждении получения обращения, 99-02-94 доб. 1250, 1874, 1201, 1872, 1873.
— о присвоении регистрационного номера и даты обращению,
— о назначении исполнителя по обращению:
По вопросам сбыта тепловой энергии и горячего водоснабжения обращаться по электронным адресам и телефонам, указанным на сайте https://teplovolgograd.ru/ в разделе «Потребителям».

С 12.10.2020 доступ к специалистам в офисе по ул. Пархоменко, 47а ограничен и возможен только в средствах индивидуальной защиты.