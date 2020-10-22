Концессии продолжают восстанавливать благоустройство там, где оно было нарушено в ходе обновления сетей, а также во время устранения повреждений. На сегодняшний день «Концессии водоснабжения» переложили асфальтобетонное покрытие (АБП) на 528 объектах общей площадью 12 373 кв.м. «Концессии теплоснабжения» заасфальтировали 7 608 кв.м на 327 объектах, большой объем работ по благоустройству территорий еще впереди – после полного запуска отопительного сезона.

Объем благоустройства, произведенного обеими компаниями, связан с масштабностью выполненных работ. Это можно оценить на примере улицы Козловской. Здесь, после замены двух магистральных трубопроводов диаметром 400 мм и протяженностью 101,5 м каждый, специалисты «Концессии теплоснабжения» заасфальтировали 608 кв.м. «Концессии водоснабжения» восстановили 182 кв.м асфальта после проведения ремонтных работ на водопроводе диаметром 700 мм по ул. Козловская, 42.

Одним из способов уменьшения площади разрытия является технология горизонтально направленного бурения (ГНБ). Установка позволяет прокладывать трубы под автодорогами, трамвайными, железнодорожными путями, не разрушая асфальтобетонное покрытие. Машина направленного бурения используется не только в капитальном строительстве, но и на ремонтных работах. В масштабах годовых объемов работы компании эти технологии «асфальтосбережения» дают существенную экономию.

Ярким примером использования ГНБ стали работы в рамках совместного с муниципалитетом проекта по благоустройству прогулочной зоны по ул. Дзержинского и территории, прилегающей к МБУК «Дворец Культуры Тракторозаводского района Волгограда. Методом разрушения с использованием машины горизонтально-направленного бурения здесь заменены канализационные сети диаметром 160 мм и 225 мм общей протяженностью 285 м. А в Краснооктябрьском районе, чтобы не разрушать асфальтобетонное покрытие, капитальный ремонт 100 м сетей водоснабжения диаметром 90 мм по ул. Техническая, 28-36 также был выполнен методом протаскивания.